　「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PRO 2 LIGHTSPEED ブラック

G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）

2位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック

G304（ロジクール）

3位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

G703h（ロジクール）

4位　PRO X SUPERLIGHT 2 Wireless Gaming Mouse ブラック

G-PPD-004WL-BK（ロジクール）

5位　PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラック

GPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）

6位　PRO X SUPERLIGHT 2c ブラック

G-PPD-004WLCO-BK（ロジクール）

7位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト

G304rWH（ロジクール）

8位　Razer Viper V3 Pro ブラック

RZ01-05120100-R3A1（Razer）

9位　G403 HERO Gaming Mouse

G403h（ロジクール）

10位　Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック

G203BK（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。