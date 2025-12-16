日経225オプション1月限（16日日中） 5万4000円コールが出来高最多549枚
16日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9219枚だった。うちプットの出来高が5222枚と、コールの3997枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の407枚（15円高88円）。コールの出来高トップは5万4000円の549枚（54円安60円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 64000
11 0 1 63000
57 -1 1 62000
23 0 2 61000
55 -1 2 60000
5 -1 3 59500
84 -2 3 59000
4 -2 4 58500
27 -3 5 58000
34 -4 6 57500
195 -5 8 57000
121 -8 10 56500
118 -10 15 56000
212 -13 21 55500
272 -21 30 55000
104 -31 43 54500
19 -32 50 54375
65 -38 53 54250
20 60 54125
549 -54 60 54000
6 -38 74 53875
31 -54 75 53750
17 -61 80 53625
225 -60 91 53500
10 -72 104 53375
37 -80 114 53250
15 -102 116 53125
369 -100 127 53000
19 -94 150 52875
44 -93 165 52750
9 -231 184 52625
135 -134 181 52500
10 -253 207 52375
20 -131 234 52250
15 -137 258 52125
306 -168 272 52000 2780 +730 1
4 -165 295 51875
14 -185 320 51750
1 -120 405 51625
115 -195 375 51500 2370 +340 1
2 -185 435 51375
29 -175 455 51250
4 -240 460 51125 1940 +300 1
117 -255 500 51000 2060 +225 1
4 -235 580 50875
37 -245 590 50750 1705 +105 2
10 670 50625 1805 +500 10
179 -350 670 50500 1770 +355 28
8 720 50375 1625 7
8 -280 820 50250 1425 +135 5
50125 1525 +375 4
133 -400 890 50000 1445 +345 41
49875 1300 +180 6
23 -695 1005 49750 1260 +210 13
49625 1245 5
48 1210 49500 1285 +345 90
13 -330 1250 49375
49250 1085 +175 2
49000 1050 +280 148
