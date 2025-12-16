　16日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9219枚だった。うちプットの出来高が5222枚と、コールの3997枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の407枚（15円高88円）。コールの出来高トップは5万4000円の549枚（54円安60円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　 1　　64000　
　　11　　　 0　　　 1　　63000　
　　57　　　-1　　　 1　　62000　
　　23　　　 0　　　 2　　61000　
　　55　　　-1　　　 2　　60000　
　　 5　　　-1　　　 3　　59500　
　　84　　　-2　　　 3　　59000　
　　 4　　　-2　　　 4　　58500　
　　27　　　-3　　　 5　　58000　
　　34　　　-4　　　 6　　57500　
　 195　　　-5　　　 8　　57000　
　 121　　　-8　　　10　　56500　
　 118　　 -10　　　15　　56000　
　 212　　 -13　　　21　　55500　
　 272　　 -21　　　30　　55000　
　 104　　 -31　　　43　　54500　
　　19　　 -32　　　50　　54375　
　　65　　 -38　　　53　　54250　
　　20　　　　　　　60　　54125　
　 549　　 -54　　　60　　54000　
　　 6　　 -38　　　74　　53875　
　　31　　 -54　　　75　　53750　
　　17　　 -61　　　80　　53625　
　 225　　 -60　　　91　　53500　
　　10　　 -72　　 104　　53375　
　　37　　 -80　　 114　　53250　
　　15　　-102　　 116　　53125　
　 369　　-100　　 127　　53000　
　　19　　 -94　　 150　　52875　
　　44　　 -93　　 165　　52750　
　　 9　　-231　　 184　　52625　
　 135　　-134　　 181　　52500　
　　10　　-253　　 207　　52375　
　　20　　-131　　 234　　52250　
　　15　　-137　　 258　　52125　
　 306　　-168　　 272　　52000　　2780 　　+730　　　 1　
　　 4　　-165　　 295　　51875　
　　14　　-185　　 320　　51750　
　　 1　　-120　　 405　　51625　
　 115　　-195　　 375　　51500　　2370 　　+340　　　 1　
　　 2　　-185　　 435　　51375　
　　29　　-175　　 455　　51250　
　　 4　　-240　　 460　　51125　　1940 　　+300　　　 1　
　 117　　-255　　 500　　51000　　2060 　　+225　　　 1　
　　 4　　-235　　 580　　50875　
　　37　　-245　　 590　　50750　　1705 　　+105　　　 2　
　　10　　　　　　 670　　50625　　1805 　　+500　　　10　
　 179　　-350　　 670　　50500　　1770 　　+355　　　28　
　　 8　　　　　　 720　　50375　　1625 　　　　　　　 7　
　　 8　　-280　　 820　　50250　　1425 　　+135　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1525 　　+375　　　 4　
　 133　　-400　　 890　　50000　　1445 　　+345　　　41　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1300 　　+180　　　 6　
　　23　　-695　　1005　　49750　　1260 　　+210　　　13　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1245 　　　　　　　 5　
　　48　　　　　　1210　　49500　　1285 　　+345　　　90　
　　13　　-330　　1250　　49375　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1085 　　+175　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1050 　　+280　　 148　