　16日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は940枚だった。うちプットの出来高が677枚と、コールの263枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の76枚（5円高540円）。コールの出来高トップは5万6000円の29枚（57円安146円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-1　　　 2　　70000　
　　 9　　　-4　　　10　　63000　
　　 4　　　-5　　　14　　62000　
　　14　　　-8　　　19　　61000　
　　23　　 -11　　　28　　60000　
　　13　　 -14　　　41　　59000　
　　20　　 -23　　　61　　58000　
　　13　　 -42　　　96　　57000　
　　 8　　 -38　　 123　　56500　
　　29　　 -57　　 146　　56000　
　　 6　　 -69　　 236　　55000　
　　16　　-110　　 345　　54000　
　　 9　　　　　　 435　　53500　
　　11　　-145　　 545　　53000　
　　 1　　-175　　 680　　52500　
　　 7　　　　　　 755　　52125　
　　27　　-190　　 810　　52000　
　　 7　　-230　　 990　　51500　
　　12　　-335　　1110　　51000　
　　 6　　-340　　1620　　50000　　2065 　　+305　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1920 　　+150　　　 2　
　　25　　　　　　1875　　49500　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1605 　　+210　　　 1　
　　 1　　　　　　2295　　49000　　1660 　　+265　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1475 　　+255　　　26　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1390 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48125　　1290 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1295 　　+130　　　17　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1245 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1170 　　+145　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47375　　1130 　　+180　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47250　　1010 　　 +85　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1050 　　+200　　　16　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 840 　　+215　　　57　
　　 1　　-315　　5385　　45000　　 665 　　 +70　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 540 　　　+5　　　76　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 455 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 440 　　 +75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 425 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 410 　　 +20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 370 　　 -10　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 370 　　 +65　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 345 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 310 　　　-5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 279 　　 +36　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 254 　　 +17　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 228 　　 +18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 225 　　 +28　　　43　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 215 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 207 　　　　　　　 6　