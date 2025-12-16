日経225オプション2月限（16日日中） 4万4000円プットが出来高最多76枚
16日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は940枚だった。うちプットの出来高が677枚と、コールの263枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の76枚（5円高540円）。コールの出来高トップは5万6000円の29枚（57円安146円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -1 2 70000
9 -4 10 63000
4 -5 14 62000
14 -8 19 61000
23 -11 28 60000
13 -14 41 59000
20 -23 61 58000
13 -42 96 57000
8 -38 123 56500
29 -57 146 56000
6 -69 236 55000
16 -110 345 54000
9 435 53500
11 -145 545 53000
1 -175 680 52500
7 755 52125
27 -190 810 52000
7 -230 990 51500
12 -335 1110 51000
6 -340 1620 50000 2065 +305 1
49875 1920 +150 2
25 1875 49500
49125 1605 +210 1
1 2295 49000 1660 +265 5
48500 1475 +255 26
48250 1390 4
48125 1290 1
48000 1295 +130 17
47750 1245 6
47500 1170 +145 3
47375 1130 +180 6
47250 1010 +85 4
47000 1050 +200 16
46000 840 +215 57
1 -315 5385 45000 665 +70 16
44000 540 +5 76
43250 455 5
43000 440 +75 2
42750 425 4
42500 410 +20 5
42250 370 -10 7
42000 370 +65 13
41750 345 11
41000 310 -5 9
40500 279 +36 2
40000 254 +17 5
39500 228 +18 1
39000 225 +28 43
38750 215 1
38500 207 6
