　16日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は80枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万1000円の2枚（1550円）だった。プットのの合計出来高は76枚。プットの出来高トップは1万円の40枚（変わらず5円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-2　　　 5　　70000　
　　 1　　　　　　　10　　67000　
　　　　　　　　　　　　　54000　　4700 　　 +50　　　 4　
　　 2　　　　　　1550　　51000　
　　　　　　　　　　　　　49000　　2065 　　+320　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1465 　　+180　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 590 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 575 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 550 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 540 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 375 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 250 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 246 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 107 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　59 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　25 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　25 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　 0　　　40　


株探ニュース