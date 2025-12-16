日経225オプション3月限（16日日中） 5万1000円コール1550円
16日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は80枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万1000円の2枚（1550円）だった。プットのの合計出来高は76枚。プットの出来高トップは1万円の40枚（変わらず5円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -2 5 70000
1 10 67000
54000 4700 +50 4
2 1550 51000
49000 2065 +320 2
47500 1465 +180 3
43000 590 +25 1
42750 575 6
42500 550 2
42000 540 3
40000 375 +10 1
37000 250 1
36750 246 7
30000 107 1
25000 59 2
23000 25 1
20000 25 2
10000 5 0 40
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -2 5 70000
1 10 67000
54000 4700 +50 4
2 1550 51000
49000 2065 +320 2
47500 1465 +180 3
43000 590 +25 1
42750 575 6
42500 550 2
42000 540 3
40000 375 +10 1
37000 250 1
36750 246 7
30000 107 1
25000 59 2
23000 25 1
20000 25 2
10000 5 0 40
株探ニュース