EXILE TAKAHIRO、“緩急激しい”オフショットが話題「ムロツヨシさんに似てない？」「新しいウィッグかと思いました」
EXILE TAKAHIROが15日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な自撮りショットを公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】「ムロツヨシさんに似てない？」TAKAHIROが披露した“七三分け”ショット
TAKAHIROは「ディナーショー正装ヘアスタイル」とコメントし、髪をピシッとと横へ流し、普段の洗練されたヘアスタイルからガラッと印象が変わった姿を披露。この姿に「#髪型 #冗談半分 #半分どころか #七三分け #冗談七三 #七三どころか #九一分け #冗談九一」と、ユーモアあふれるハッシュタグを付けていた。
衝撃的なビジュアルだったか、2枚目以降は前髪を下ろした姿やタキシード姿など、持ち前の魅力がふんだんに詰まった写真を複数枚アップし、初めて開催したディナーショーのオフショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「前髪ありタキシードTAKAHIROの破壊力やばいです」「新しいウィッグかと思いました」「ビフォーアフター最高WWW」「ムロツヨシさんに似てない？」「どの髪型でもTAKAHIROさんはカッコ良いです」などの反響が集まっていた。
