梶裕貴、クリスマスの夜にラジオ特別番組 “枕元で聞きたいセリフ”にイケボで応える
声優の梶裕貴がパーソナリティを務める特別番組『nishikawa presents 梶裕貴のクリスマスナイト』が25日午後8時〜9時にニッポン放送で放送される。
【写真】うるおいを堪能する梶裕貴
12月25日のクリスマスの夜に、梶が1人で1時間の特別番組を担当。近況トークから、クリスマスの夜にリスナーに聴いてもらいたい曲の選曲まで、たっぷりと届ける。
番組では「寝る前に聞きたいセリフ」を募集中。リスナーが枕元で聞きたいセリフに梶がイケボで応えていく。その他、梶への質問や、クリスマスにまつわる思い出、エピソードも受け付けている。
梶は、nishikawaが提供する睡眠アプリ『goomo（グーモ）』の目覚ましアラーム機能「タレントボイス」に採用されており、睡眠の質を高めるために、リラックスできるボイスで快適な睡眠と良い目覚めをサポートしている。今回の特別番組でも、梶とnishikawaが「眠り」や「声」を通じて、リスナーにリラックスと安らぎを届ける予定。
さらに番組スポンサーのnishikawaから枕のプレゼントといううれしい企画も予定されている。
なお、番組はradikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる。
