『相席食堂』“もうひとつのM-1グランプリ”開催へ ヘヴィメタ・野草・呪物・パンなどのマニア6人エントリー
きょう16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）は、ロケ頂上決戦「マニア-1グランプリ」を届ける。
【動画】千鳥ノブ「変人やん！」“もうひとつのM-1グランプリ”開催
漫才の頂上決戦『M-1グランプリ』で漫才師たちが激闘を繰り広げるその裏で、『相席食堂』が贈る「もうひとつのM-1グランプリ」が行われていた。それが、さまざまなジャンルの“マニア”たちによるロケ頂上決戦「マニア-１グランプリ」だ。
これまで、「モーニング娘。-１GP」や「Mr.-１GP」「マセキ-１GP」「ミリオン-１GP」「右腕-１グランプリ」と、“もうひとつのM-1グランプリ”を開催してきた。6回目となる今年、「マニア-1グランプリ」にエントリーしたのは、“ヘヴィメタ”“野草”“呪物”“パン”“犬”“HYSTERIC GLAMOUR”を熱愛する6人のマニアたち。関西を代表する6つの港を舞台に専門知識を生かしてロケで激突する。
千鳥が審査する採点基準は「マニア度」と「ロケ力」の2項目。各項目15点満点の合計30点で、大悟とノブそれぞれの得点を合算した合計60点満点で採点。最高得点を獲得した者が優勝となる。出番順は本家『M-1』にならい、“笑神籤”ならぬ“ロ神籤”を千鳥が引いて決定。愛にあふれるマニアたちの熱き戦いを2週にわたり放送する。
