タレントの熊切あさ美（45）が15日、Instagramを更新。14年連れ添った“家族”が天国へ旅立ったことを明かした。「アンドリュー」「ころん」「ここ」と、3匹のトイプードルを飼っていた熊切は、Instagramで愛犬たちとの日々を発信してきたが、2024年12月、「アンドリュー」が天国に旅立っていたことを報告していた。

【映像】亡くなった愛犬（複数カット）

2025年12月15日の更新では、「愛犬・ここちゃんが13日亡くなってしまいました。我が家のやんちゃ娘、ここちゃん。目が見えなくなり、耳もほとんど聞こえなくても、お散歩が大好きで15分くらい毎日お散歩行くと歩いていて、亡くなる2日前も、大好きなお散歩に行ったり、14歳と10カ月、まだまだ一緒にいれると毎日過ごしていました。朝方息の仕方が急におかしくなり、最後わたしの腕の中で私の両親とわたしに看取られて、苦しまずに亡くなりました。」と、愛犬「ここ」との別れを明かした。

続けて、「あまりに急すぎて心がぽかんとしていますが、1番下のころんのためにも悲しい顔をしたらころんも悲しくなっちゃうから、あすからまた笑顔で頑張って過ごします。ここちゃんたくさんの幸せをありがとう。ずっとずっと大好きだからね」と、残された愛犬・ころんを思う、前向きな心境もつづっている。 この投稿にファンからは「えっ？言葉にならないよ…」「大切な家族失うのはつらいですね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）