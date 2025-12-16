お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のABCラジオ特番「なるみ・岡村の過ぎるラジオ」（後9・30）に出演。東京との番組の違いについて語った。

同番組はABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）から生まれたラジオ特番。番組MCのお笑いタレント・なるみ、吉本新喜劇座長・すっちーとともに出演したが、東京との番組スタイルの違いについて、岡村は「東京の人って、VTRを見るんやったらVTRをしっかり見る。大阪の人って、V見ながら“昨日ね〜”とか普通にしゃべる」と切り出した。

そして「アレやっぱり大阪やなと思う」と告白。さらに「東京はちゃんと“え〜”、“うわ〜”とか（リアクションを）言うてないと、仕事をしてるって見なされへんから」と明かし、「みんなできる、東京の人。大阪の人は見てないもん。東野さんは東京ではちゃんと見るけど、大阪やと見てないもん」と、お笑いタレント・東野幸治の名前を挙げた。

するとなるみは「全然やで」と同意。「ちゃちゃ入れマンデーなんか、スタジオでしゃべってるのん、（映像が）1個も残ってないもん。中年がテレビ見てるみたいな、みんなで」と、東野がMCを務める番組名に触れると、岡村も「全然ちゃうねん。東京には東京のスタイルがあるから」と驚きを語っていた。