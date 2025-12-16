Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、読み込み速度985MB/sでNintendo Switch 2に対応したI-O DATA（アイ・オー・データ機器）のmicroSD Expressカード「HNMSD-EX512G」など、スマホやゲーム機、カメラのデータ保存に使いたいmicroSDカードがお得に登場しています。

最大読込速度985MB/s。SSDクラスの速度を実現したアイ・オー・データの「microSD Expressカード（512GB）」がお得

microSD Express カード Switch2対応512GB 15,960円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

スマホやタブレットの容量不足を解消！ キオクシアの「EXCERIA microSDメモリカード」各種も最大14％オフ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G 1,139円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G 4,165円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込60MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE128G 1,875円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

高速転送で高解像度の写真やビデオの保存もスムーズ。サンディスクの「Ultra microSDカード」も最大22％オフ

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 1TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T00-GH3MA 簡易デザインパッケージ 10年間限定保証 13,162円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 512GB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-512G-GH3MA 簡易デザインパッケージ 10年間限定保証 5,737円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 128GB UHS-I U3 V30 書込最大90MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAA-128G-GH3MA 新パッケージ 2,909円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

防水・耐衝撃性能に優れており旅行のお供に最適。AmazonベーシックのmicroSDXC メモリーカードも最大14％オフ

Amazonベーシック microSDXC メモリーカード 1TB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 13,295円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック microSDXC メモリーカード 512GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 5,795円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック microSDXC メモリーカード 256GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 2,959円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞microSDカードの一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月16日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」