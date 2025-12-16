SM初の日本人ガールズグループGPP、“リーダー分担”で築くチームワーク 個性溢れる他己紹介も「8人の情熱を届けられるように」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/16】SM ENTERTAINMENT JAPANからデビューする日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）にモデルプレスがインタビュー。8人全員が集合したグループインタビューでは、12月16日にリリースするデジタルシングル「Bring it Back」の注目ポイント、さらには一人ずつの個性が表れた他己紹介も行ってもらった。【インタビュー連載】
【写真】「ガルプラ」参加メンバーも SMジャパンでデビューする新グル
GPPはリンカ（RINKA／安藤梨花／21）、ホノカ（HONOKA／伊藤帆乃花／21）、アナミ（ANAMI／大園亜波／20）、モモカ（MOMOKA／栗田桃花／21）、ミカ（MIKA／高宮美香（※「高」は正式には「はしごだか」）／23）、ミア（MIA／ニュービー未亜／23）、サラ（SARA／宮崎晃／22）、ルナ（LUNA／渡辺瑠奈／20）からなる平均年齢21歳の8人組グループ。BoA、東方神起、SHINee、少女時代、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZEなど数々の世界的アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPAN初の全員日本人ガールズグループとしてデビュー。世界最高水準の育成ノウハウに基づいた圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力で注目を集めている。
インタビュー連載のグループ編では、デビュー曲「Bring it Back」の注目ポイントや、グループの強み、メンバー同士の他己紹介など、8人の魅力に迫った。
― GPPとはどんなグループでしょうか？
モモカ： GPPの「G」は限界突破、「PP」はペーパープレイン（紙飛行機）の頭文字をとってGPPというグループ名になっています。私たちは、今まで何度もがむしゃらに乗り越えてきて、限界突破の繰り返しでここまで頑張ってきました。誰もが紙飛行機を飛ばすときに「遠くに長く飛べ」と力を込めると思うのですが、「限界のさらに先へ」「遠くに飛んでいく」という意味が込められています。
― GPPの強みは？
アナミ： たくさんありますが、その中でも一番は力強いダンスです。勢いがあって斬新な振り付けだったり、私たちの体から直接出るエネルギーだったりが強みだと思っています。
リンカ： チームワークがめっちゃいいところです。本当にみんな仲がいいんです。リーダーはいないんですが、みんながそれぞれが自分の強みを活かして、役割を分担して助け合っているので、チームワークはピカイチかなと思います。
― そんなみなさんの間での流行りごとはありますか？
モモカ： ほぼ毎週、夜に時間がある日があれば、必ず8人で集まって映画を観るんです。「みんな集合！」と呼んで、みんなで美味しいものを持ってきてホラー映画を観ています。
― グループで決めているルールはありますか？
アナミ：「私はこれが得意だからこの部分のリーダーをやろう」というのを、それぞれ一人ずつ持つようにしています。例えば掃除や日用品の買い出し、ダンスの練習の仕切り、などは決めています。
ミカ：私はダンスリーダーを担当していて、みんなでダンスの練習をするときに動画を見て直すべきところを伝えるなど、まとめ役のような担当をやらせてもらっています。
― 先行デジタルシングルとしてリリースされる「Bring it Back」のポイントを教えてください。
ルナ：4分ほどの楽曲ですが、終わりになるにつれてどんどん盛り上がっていって、聴いていてまったく飽きません。「常識にとらわれずに新しいものを届けたい」という私たちの魂のこもった歌声が4分間に込められています。歌詞の中には私たちの過去の苦悩やここまでの道のりのエピソードがたくさん刻まれているので自分に合ったパート割りになっていて、私たちにぴったりな楽曲です。
― お気に入りのパートは？
サラ：サビでフロアに入って床で踊る振り付けがあるんです。結構ハードなので注目してみてください。
― 隣の方の他己紹介をお願いします！
・ミア→ミカ
ミア：ミカは性格的には落ち着いていて穏やかで、みんなにアドバイスをあげるのがすごく上手です。何か困っていることがあればミカに相談すると安心できます。でも、パフォーマンスではギャップがあって、ラップも踊りもキレがあってびっくりすることが多いです。
・ミカ→ルナ
ミカ：ルナはいつも周りをよく見ていて、自分よりも他の人のことを思いやれる本当に優しい子です。みんなの妹キャラですし、すごく頼ってくれて、いつもニコニコしていて可愛いんですけど、パフォーマンスのときは本当にギャップがすごくて、今の柔らかいオーラとは真逆のすごくカッコいい雰囲気を持っているんです。私と一緒にラップを担当することが多いんですが、低音も得意ですし、歌のときは透き通った綺麗な声も出せるので、本当にいろいろな顔があります。
・ルナ→ホノカ
ルナ：ホノカちゃんは本当に音楽が大好きだというのが一緒にいてすごく伝わってきます。メインボーカルはホノカちゃんなんですが、普段は明るくて元気で楽しい感じなのに、歌になるとめちゃくちゃ真剣で絶対的な信頼があります。あとは、イケメンで彼氏みたいなところがあって、気配りもすごいんです！例えば一緒に歩いているときに車が来たら、さりげなく会話しながら自然に道路側に移動してくれて。そういうさりげない優しさがすごくイケメンだなと思います。
・ホノカ→リンカ
ホノカ：リンカは不器用で、すごく自分の芯があってまっすぐな人です。自分が決めたことをちゃんとやり抜く力を持っています。明るくて「悩みなんてないよ」みたいな顔をしているんですが、本当はしっかり考えていて、パフォーマンスにも緻密に計算されたダンスや歌のディテールが出ていて、それがリンカの魅力だと思います。精神面や歌の面でサポートしてもらっています。
・リンカ→モモカ
リンカ：モモカは「おじさんプリンセス」というあだ名があるぐらい、見た目と中身のギャップがあるメンバーだと思っています。こんなに綺麗な見た目をしているのに、性格は結構おじさんっぽくて、すごく大きなあくびをしていたり（笑）。素直な性格だから自分の思っていることをはっきり伝えられるし、話し合うときもちゃんと言ってくれるので、すごく頼れるメンバーの一人で、すごく賢いので尊敬しています。
・モモカ→アナミ
モモカ：アナミはパフォーマンスも性格もファッションもパワフルで、エネルギー爆弾みたいな子です。小さい頃からクラシックバレエを長くやっていたので、芯がありつつも手先まで神経の通ったダンスが魅力的なんです。性格について、私は勝手に「歩くスピーカー」と呼んでいるんですが、全てがビッグで、そのエネルギーでみんなを持ち上げてくれるような、最高に明るくて素敵な子です。
・アナミ→サラ
アナミ：私から見たサラさんは明るいムードメーカーで、ずっと笑っています。写真を撮るときもサラさんの周りだけニコニコマークがいっぱいついているような雰囲気です。エネルギーも力強さもパフォーマンスに出ているんですが、一方で繊細で感情豊かな部分も持っていて、いろんな人の感情を受け取りやすいし、自分の感情も外に出せるので、表情管理がプロなんです。テストシューティングのときもサラさんの表情管理がすごくて、いつも勉強させてもらっていました。アーティストにぴったりな性格だと思います。
・サラ→ミア
サラ：私から見たミアちゃんは、ミステリアスで本当に女神みたいな存在です。パフォーマンスでガツガツとした雰囲気の中でも、ミアちゃんはミステリアスなオーラをまとっていて、一気に雰囲気を変える力を持っています。そういうメンバーがいるだけでこのグループがより輝いて見えるんです。性格面では、すごく芯があって誰にでも優しいし、絶対に一人にさせないし、いつも声をかけてくれるので、私はいつも救われています。女神みたいな雰囲気なんですが、実はお家ではサスペンスを観ていたり、ホラー映画を一緒に観ようと提案してくれたり、変わったものが好きなんです。ギャグもやってくれるし（笑）、意外性がある部分が大好きなところです。
― 最後にこれからの活動への意気込みをお願いします！
ホノカ：まずは2026年は多くの人と出会って、ファンの方々や、今まで私たちに関わってくださった方にパフォーマンスで恩返ししていくことが目標です。今の8人の情熱をどんどん届けられるように活動していきたいです！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
SM ENTERTAINMENT JAPAN初のガールズグループで、2025年12月16日にデジタルシングル「Bring it Back」でデビューする。BSフジにてドキュメント番組「GPP Fly 〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜」が放送中。
【Not Sponsored 記事】
◆SM日本人グループGPP、デジタルシングル「Bring it Back」でデビュー
GPPはリンカ（RINKA／安藤梨花／21）、ホノカ（HONOKA／伊藤帆乃花／21）、アナミ（ANAMI／大園亜波／20）、モモカ（MOMOKA／栗田桃花／21）、ミカ（MIKA／高宮美香（※「高」は正式には「はしごだか」）／23）、ミア（MIA／ニュービー未亜／23）、サラ（SARA／宮崎晃／22）、ルナ（LUNA／渡辺瑠奈／20）からなる平均年齢21歳の8人組グループ。BoA、東方神起、SHINee、少女時代、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZEなど数々の世界的アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPAN初の全員日本人ガールズグループとしてデビュー。世界最高水準の育成ノウハウに基づいた圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力で注目を集めている。
インタビュー連載のグループ編では、デビュー曲「Bring it Back」の注目ポイントや、グループの強み、メンバー同士の他己紹介など、8人の魅力に迫った。
◆SM日本人ガールズグループGPPは「限界突破の繰り返し」
― GPPとはどんなグループでしょうか？
モモカ： GPPの「G」は限界突破、「PP」はペーパープレイン（紙飛行機）の頭文字をとってGPPというグループ名になっています。私たちは、今まで何度もがむしゃらに乗り越えてきて、限界突破の繰り返しでここまで頑張ってきました。誰もが紙飛行機を飛ばすときに「遠くに長く飛べ」と力を込めると思うのですが、「限界のさらに先へ」「遠くに飛んでいく」という意味が込められています。
◆GPPが誇る強みとは？
― GPPの強みは？
アナミ： たくさんありますが、その中でも一番は力強いダンスです。勢いがあって斬新な振り付けだったり、私たちの体から直接出るエネルギーだったりが強みだと思っています。
リンカ： チームワークがめっちゃいいところです。本当にみんな仲がいいんです。リーダーはいないんですが、みんながそれぞれが自分の強みを活かして、役割を分担して助け合っているので、チームワークはピカイチかなと思います。
― そんなみなさんの間での流行りごとはありますか？
モモカ： ほぼ毎週、夜に時間がある日があれば、必ず8人で集まって映画を観るんです。「みんな集合！」と呼んで、みんなで美味しいものを持ってきてホラー映画を観ています。
― グループで決めているルールはありますか？
アナミ：「私はこれが得意だからこの部分のリーダーをやろう」というのを、それぞれ一人ずつ持つようにしています。例えば掃除や日用品の買い出し、ダンスの練習の仕切り、などは決めています。
ミカ：私はダンスリーダーを担当していて、みんなでダンスの練習をするときに動画を見て直すべきところを伝えるなど、まとめ役のような担当をやらせてもらっています。
◆GPP、デビュー楽曲の注目ポイント解説
― 先行デジタルシングルとしてリリースされる「Bring it Back」のポイントを教えてください。
ルナ：4分ほどの楽曲ですが、終わりになるにつれてどんどん盛り上がっていって、聴いていてまったく飽きません。「常識にとらわれずに新しいものを届けたい」という私たちの魂のこもった歌声が4分間に込められています。歌詞の中には私たちの過去の苦悩やここまでの道のりのエピソードがたくさん刻まれているので自分に合ったパート割りになっていて、私たちにぴったりな楽曲です。
― お気に入りのパートは？
サラ：サビでフロアに入って床で踊る振り付けがあるんです。結構ハードなので注目してみてください。
◆GPPがメンバー同士で他己紹介
― 隣の方の他己紹介をお願いします！
・ミア→ミカ
ミア：ミカは性格的には落ち着いていて穏やかで、みんなにアドバイスをあげるのがすごく上手です。何か困っていることがあればミカに相談すると安心できます。でも、パフォーマンスではギャップがあって、ラップも踊りもキレがあってびっくりすることが多いです。
・ミカ→ルナ
ミカ：ルナはいつも周りをよく見ていて、自分よりも他の人のことを思いやれる本当に優しい子です。みんなの妹キャラですし、すごく頼ってくれて、いつもニコニコしていて可愛いんですけど、パフォーマンスのときは本当にギャップがすごくて、今の柔らかいオーラとは真逆のすごくカッコいい雰囲気を持っているんです。私と一緒にラップを担当することが多いんですが、低音も得意ですし、歌のときは透き通った綺麗な声も出せるので、本当にいろいろな顔があります。
・ルナ→ホノカ
ルナ：ホノカちゃんは本当に音楽が大好きだというのが一緒にいてすごく伝わってきます。メインボーカルはホノカちゃんなんですが、普段は明るくて元気で楽しい感じなのに、歌になるとめちゃくちゃ真剣で絶対的な信頼があります。あとは、イケメンで彼氏みたいなところがあって、気配りもすごいんです！例えば一緒に歩いているときに車が来たら、さりげなく会話しながら自然に道路側に移動してくれて。そういうさりげない優しさがすごくイケメンだなと思います。
・ホノカ→リンカ
ホノカ：リンカは不器用で、すごく自分の芯があってまっすぐな人です。自分が決めたことをちゃんとやり抜く力を持っています。明るくて「悩みなんてないよ」みたいな顔をしているんですが、本当はしっかり考えていて、パフォーマンスにも緻密に計算されたダンスや歌のディテールが出ていて、それがリンカの魅力だと思います。精神面や歌の面でサポートしてもらっています。
・リンカ→モモカ
リンカ：モモカは「おじさんプリンセス」というあだ名があるぐらい、見た目と中身のギャップがあるメンバーだと思っています。こんなに綺麗な見た目をしているのに、性格は結構おじさんっぽくて、すごく大きなあくびをしていたり（笑）。素直な性格だから自分の思っていることをはっきり伝えられるし、話し合うときもちゃんと言ってくれるので、すごく頼れるメンバーの一人で、すごく賢いので尊敬しています。
・モモカ→アナミ
モモカ：アナミはパフォーマンスも性格もファッションもパワフルで、エネルギー爆弾みたいな子です。小さい頃からクラシックバレエを長くやっていたので、芯がありつつも手先まで神経の通ったダンスが魅力的なんです。性格について、私は勝手に「歩くスピーカー」と呼んでいるんですが、全てがビッグで、そのエネルギーでみんなを持ち上げてくれるような、最高に明るくて素敵な子です。
・アナミ→サラ
アナミ：私から見たサラさんは明るいムードメーカーで、ずっと笑っています。写真を撮るときもサラさんの周りだけニコニコマークがいっぱいついているような雰囲気です。エネルギーも力強さもパフォーマンスに出ているんですが、一方で繊細で感情豊かな部分も持っていて、いろんな人の感情を受け取りやすいし、自分の感情も外に出せるので、表情管理がプロなんです。テストシューティングのときもサラさんの表情管理がすごくて、いつも勉強させてもらっていました。アーティストにぴったりな性格だと思います。
・サラ→ミア
サラ：私から見たミアちゃんは、ミステリアスで本当に女神みたいな存在です。パフォーマンスでガツガツとした雰囲気の中でも、ミアちゃんはミステリアスなオーラをまとっていて、一気に雰囲気を変える力を持っています。そういうメンバーがいるだけでこのグループがより輝いて見えるんです。性格面では、すごく芯があって誰にでも優しいし、絶対に一人にさせないし、いつも声をかけてくれるので、私はいつも救われています。女神みたいな雰囲気なんですが、実はお家ではサスペンスを観ていたり、ホラー映画を一緒に観ようと提案してくれたり、変わったものが好きなんです。ギャグもやってくれるし（笑）、意外性がある部分が大好きなところです。
◆GPP「情熱を無くさないように」
― 最後にこれからの活動への意気込みをお願いします！
ホノカ：まずは2026年は多くの人と出会って、ファンの方々や、今まで私たちに関わってくださった方にパフォーマンスで恩返ししていくことが目標です。今の8人の情熱をどんどん届けられるように活動していきたいです！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆GPPプロフィール
SM ENTERTAINMENT JAPAN初のガールズグループで、2025年12月16日にデジタルシングル「Bring it Back」でデビューする。BSフジにてドキュメント番組「GPP Fly 〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜」が放送中。
【Not Sponsored 記事】