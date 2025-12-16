家電量販店のエディオンは、プライベートブランド「e angle」より、ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」を2025年12月17日より販売します。実売価格は2万9800円（税込）。

「ANGV-SCD15-A-WH」

記事のポイント サイクロン式掃除機は、本体にたまったゴミをこまめに捨てなければいけないのがデメリット。ダストステーション付きのものであれば、自動で本体のゴミをダストステーションのダストボックスに移してくれるので、ゴミ捨ての手間を減らすことができます。

本製品は、ダストステーションが付属するコードレスのサイクロン式スティック掃除機。約1.5Lの大容量のダストステーションに本体を戻すだけで、本体に溜まったゴミを自動でダストステーションに集塵し、日々の掃除におけるゴミ捨ての手間やホコリが舞う不快感を軽減できます。

また、ダストステーションに戻すと本体の充電も同時に行えるため、省スペースで収納できると同時に、次のお掃除に備えた満充電状態を維持できます。

パワーブラシの先端にはLEDライトが搭載されており、家具の隙間やベッドの下などのゴミやほこりも見えやすくなり、取り残しを防ぎます。

パイプを外せばハンディクリーナーとしても使用できるほか、付属のすき間ノズルや2in1ブラシとあわせて使うことで、様々な場所の掃除で活躍します。

連続運転時間は、標準モード：33分（ハンディ時）、30分（スティック時）。強モード ：11分（ハンディ時）、10分（スティック時）。充電時間は約4.5時間。

e angle ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」 発売日：2025年12月17日 実売価格：2万9800円（税込）

