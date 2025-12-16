堀未央奈、オフショルミニスカで美スタイル披露「女神降臨」「着こなせるのすごい」と絶賛
【モデルプレス＝2025/12/16】元乃木坂46の堀未央奈が12月15日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスにミニスカートを合わせたスタイリングを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46「女神降臨」と話題のミニスカショット
堀は「2025年もたくさん旅行に行けたので来年も旅行たくさんしよう」と今年を振り返り、スタジオ内での撮影風景などを写したリール動画を投稿。肩の美しいラインが際立つ白のオフショルダートップスにミニスカートを合わせた可愛らしいスタイリングで、椅子に腰掛けながらポーズを取る様子を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「透明感がすごい」「女神降臨」「美しい」「着こなせるのすごい」「雰囲気がレベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元乃木坂46「女神降臨」と話題のミニスカショット
◆堀未央奈、オフショルミニスカ姿を披露
堀は「2025年もたくさん旅行に行けたので来年も旅行たくさんしよう」と今年を振り返り、スタジオ内での撮影風景などを写したリール動画を投稿。肩の美しいラインが際立つ白のオフショルダートップスにミニスカートを合わせた可愛らしいスタイリングで、椅子に腰掛けながらポーズを取る様子を公開している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「透明感がすごい」「女神降臨」「美しい」「着こなせるのすごい」「雰囲気がレベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】