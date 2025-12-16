堀未央奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/16】元乃木坂46の堀未央奈が12月15日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスにミニスカートを合わせたスタイリングを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】29歳元乃木坂46「女神降臨」と話題のミニスカショット

◆堀未央奈、オフショルミニスカ姿を披露


堀は「2025年もたくさん旅行に行けたので来年も旅行たくさんしよう」と今年を振り返り、スタジオ内での撮影風景などを写したリール動画を投稿。肩の美しいラインが際立つ白のオフショルダートップスにミニスカートを合わせた可愛らしいスタイリングで、椅子に腰掛けながらポーズを取る様子を公開している。

◆堀未央奈の投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「透明感がすごい」「女神降臨」「美しい」「着こなせるのすごい」「雰囲気がレベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】