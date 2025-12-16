元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、胸元開きトップス＆タイトスカートで大人の魅力放出「上品で清楚」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月15日、自身のInstagramを更新。大人なコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ、胸元開きトップスで抜群プロポーション披露
竹中は「明日のコーナー」とつづり、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）を告知するリール動画を投稿。胸元の開いたトップスにタイトなスカートを合わせた上品で大人なコーディネート姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が素敵」「大人っぽい」「上品で清楚」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
