モー娘。野中美希、引き締まった美ウエスト際立つウェア姿公開「スタイル良すぎる」「尊敬」と感嘆の声
【モデルプレス＝2025/12/16】モーニング娘。’25の野中美希が12月15日、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニングの様子を公開した。
【写真】モー娘。メンバー、引き締まったウエスト見せ激レアジムショット
野中は「2025ジム納め完了」とつづり、ジムで筋力トレーニングに励む様子を撮影した動画を投稿。美しいウエストが際立つトレーニングウェア姿で、両手に持ったダンベルを上下に動かすストイックな一面を見せていた。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「尊敬します」「かっこいい」「何着ても素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】モー娘。メンバー、引き締まったウエスト見せ激レアジムショット
◆野中美希、美ウエスト輝くトレーニングウェア姿披露
野中は「2025ジム納め完了」とつづり、ジムで筋力トレーニングに励む様子を撮影した動画を投稿。美しいウエストが際立つトレーニングウェア姿で、両手に持ったダンベルを上下に動かすストイックな一面を見せていた。
◆野中美希の投稿に「スタイル良すぎる」と反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「尊敬します」「かっこいい」「何着ても素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】