生見愛瑠、過去の芸名告白 グループのセンター経験振り返り共演者驚き「初耳なんですけど」
【モデルプレス＝2025/12/16】女優でモデルの生見愛瑠が、13日放送の川島明がパーソナリティをつとめるTOKYO FM／JFNのトーク番組「川島明 そもそもの話」（毎週土曜夕方5時〜）に出演。旧芸名を告白した。
【写真】23歳美人モデル「お肌すべすべ」肩ラインのぞくオフショル姿
今では「めるる」という愛称で親しまれている生見。しかし、この日は川島から「15歳の時に花椿（はなつばき）という芸名で活動していた時期がある。初耳なんですけど、なんですかこれ？」と聞かれ「私、実は『めるる』じゃなくて『花椿』だったんですよ。1年間だけ」と旧芸名を告白する一幕があった。
生見は「花椿」としてモデルによる5人組アーティスト集団の「東京フジヤマ芸者団」に所属。「花椿センターじゃないですか」と振られ「その時は、はい」と当時はグループのセンターを務めていたと明かした。また、川島は「『花椿』と呼ばれた時、どんな気持ちだったの？」と質問。すると生見は「ポカーンっていう（笑）。私、この間『めるる』っていう称号を頂いたばっかなんですけど思いながら…」と笑いながら話していた。
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人モデル「お肌すべすべ」肩ラインのぞくオフショル姿
◆生見愛瑠、過去の芸名明かす
今では「めるる」という愛称で親しまれている生見。しかし、この日は川島から「15歳の時に花椿（はなつばき）という芸名で活動していた時期がある。初耳なんですけど、なんですかこれ？」と聞かれ「私、実は『めるる』じゃなくて『花椿』だったんですよ。1年間だけ」と旧芸名を告白する一幕があった。
◆生見愛瑠「東京フジヤマ芸者団」のセンターだった
生見は「花椿」としてモデルによる5人組アーティスト集団の「東京フジヤマ芸者団」に所属。「花椿センターじゃないですか」と振られ「その時は、はい」と当時はグループのセンターを務めていたと明かした。また、川島は「『花椿』と呼ばれた時、どんな気持ちだったの？」と質問。すると生見は「ポカーンっていう（笑）。私、この間『めるる』っていう称号を頂いたばっかなんですけど思いながら…」と笑いながら話していた。
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】