帰省も旅行も“これ1つ”で！【ワークマン】たっぷり入って助かる♡「ボストンバッグ」

そろそろ年末年始の帰省や旅行に向けて、準備を進めたい時期。洋服やお土産など何かと荷物が多くなりがち……。そんな人は、たっぷり大容量のバッグを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ワークマン】から登場しているボストンバッグ。プチプラながらそれぞれのアイテムが多ポケットや防水など実用性に優れた特徴を持っていて、お値段以上に活躍しそうです。

荷物を整理しやすい！ 多ポケット付きバッグ

【ワークマン】「ボストンバッグ」\980（税込）

1,000円以下というお手頃価格でゲットできるボストンバッグ。公式サイトでも「容量たっぷり」と紹介されているアイテムで、帰省や旅行のシーンで大活躍の予感です。前面・サイド・内側にそれぞれポケットが付いており、荷物を整理しやすい優れもの。ショルダーストラップは取り外しができ、荷物の量に合わせて持ち方を変えられます。ブラック・ネイビーというシックな色展開なので、プライベートはもちろんお仕事の出張にも使えそう。

雨や雪もOK！ 防水機能付きのボストンバッグ

【ワークマン】「防水ボストンバッグ」\1,900（税込）

急な雨や雪の日、荷物が濡れてストレス……。そんな悩みを解消するなら、防水機能付きのボストンバッグがぴったり。「雨や水も入りにくい防水仕様」（公式サイトより）で、荷物が濡れるのを防いでくれそうです。無駄のない洗練されたデザインで、大人のデイリーコーデに馴染みやすいのも嬉しいポイント。ベーシックなダークグレー・ブラックのほか、コーデの差し色になりそうなグリーンもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M