＝LOVE大谷映美里、ミニスカサンタ姿に注目集まる「破壊力すごい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/12/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月15日、自身のInstagramを更新。冬らしい衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「破壊力すごい」サンタコスプレ姿
大谷は「サンタコス」とつづり、屋外で撮影されたショットを投稿。赤を基調としたチェック柄のトップスに、美しい脚が際立つふんわりとしたミニスカートを合わせたサンタクロース風の衣装で、片足をあげてポーズをとる姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「天使」「クリスマスにぴったり」「破壊力すごい」「着こなせるのさすが」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
