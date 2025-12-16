履くだけで即今っぽいコーデに！ 【2025年冬のブーツ】はロング丈が最旬

2025年冬は久しぶりにロングブーツがトレンドの最前線に。どんなデザインがおすすめか、人気ブランドにリサーチしました。

【パリゴ】端正なシルエットとゴツめソールのバランス感が絶妙

「CLEATED HIGH CHELSEA BOOTS」\93,500【ガニー】

脚を美しく魅せるきれいなストレートシルエットが魅力。安定感抜群のソールは長時間の歩行でもストレスフリー。どんな装いにも合わせやすい、秋冬の頼れる相棒に。

【フリーダ】シンプルコーデのスパイスに。こだわり抜いた本格ウエスタンブーツ

「本革 ロング ウエスタンブーツ」\55,000

履いた際に筒が上に向かって広がらないよう、筒の細さに徹底的にこだわった本格ウエスタンブーツ。表裏ともに上質な牛革を使用し、ソールもレザーを採用した本格仕様。靴業界の専門刺しゅう職人による確かな技術で刺しゅうされています。つま先と踵には滑り止めのゴムを装備。

【ロデスコ】色で素材が異なる、旬のワイドシャフトタイプ

「2.5センチワイドシャフトロングブーツ」各\9,900※2025年12月中旬発売予定

筒部分が広いワイドシャフトで、履くだけで旬の表情に。自然なドレープ感が生まれ、足元に抜け感とこなれ感を与えます。ポインテッドトゥでエレガントな足元に。ブラックはマットな質感のフェイクレザー、ダークブラウンは流行のスエードです。

【ファーストハンド】スムーズに着脱できる、美脚効果抜群なインヒールタイプ

「インヒールロングブーツ」\20,900【アトリエブルージュ】※2026年1月上旬発売予定

本革丁の質感を持つ合成皮革を用い、高級感があります。インヒール仕様で見た目はフラットでも自然にスタイルアップ。緩やかなウェッジソールで歩きやすさも抜群です。ややワイドな筒で、ファスナーなしでもスムーズに着脱可能。

【KBF】柔らかストレッチ素材‘ぷっくりラウンドトウがポイント

「プランプトゥロングブーツ」各\14,300

柔らかなストレッチ素材を使用して履きやすく、着脱しやすいファスナー付き。スタイリングしやすいダークブラウンとブラックの2色展開です。

シューズの新調をお考えの人は、ぜひロングブーツをチェックしてみては。

※価格はすべて税込みです