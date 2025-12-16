老舗ソースメーカー・オリバーソース（神戸市中央区）のロングセラー商品「どろソース」とTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON3』のコラボレーションラベルが、12月13日（土）からオンラインストアや一部のキャンプ場、キャンプ関連グッズ取扱店舗で発売されている。

オリバーソースのロングセラー商品「どろソース」がTVアニメ「ゆるキャン△ SEASON 3」と限定コラボレーション (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

1993年に登場した「どろソース」は、ウスターソースの沈殿部分を利用し、野菜や果実の旨みと香辛料の風味が凝縮された辛口の万能調味料として、関西を中心に人気の商品。今回は、原作が累計1000万部を突破した人気アウトドアアニメ『ゆるキャン△』シリーズの第3期『ゆるキャン△ SEASON3』とのコラボとなる。

『どろソース「ゆるキャン△ SEASON 3」コラボラベルボトル』（740円）のオリジナルパッケージは、アニメに登場する関西訛りのキャラクター「犬山あおい」のスタジオ描き下ろしイラストと、SDキャラクターの5人（なでしこ、リン、あおい、千明、恵那）がそれぞれの料理でどろソースを楽しむ姿が描き起こしデザインされた2種類がお目見えしている。

どろソース「ゆるキャン△ SEASON 3」コラボラベルボトル（2種 740円） (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

さらにオリジナルグッズの、犬山あおい「アクリルスタンド」（1540円）や、SDキャラクター5人の「アクリルキーホルダー」（各660円）、「A4クリアファイルセット」（2種 660円）も販売している。

描き起こしSDキャラクター使用 アクリルキーホルダー（5種 各660円） (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

A4クリアファイルセット（2種 660円） (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

12月20日（土）からは、X（旧Twitter）でのキャンペーンを開催。オリバーソース公式アカウントをフォローし、対象の投稿に「#どろキャン△」をつけて引用リポストすると応募ができる。景品はA賞「犬山あおい（描き下ろし）等身大パネル」（1名）、B賞「オリバーソースおそろい制服」（5名）、C賞「日清カレーメシ 欧風ビーフ 1箱」（6食入り 10名）、D賞「どろソース × ゆるキャン△SEASON3 コラボグッズ コンプリートセット」（3名）で、期間は2026年1月3日（土）午後11時59分まで。



『どろソース「ゆるキャン△ SEASON 3」コラボラベルボトル』は、オリバーソース公式オンラインストアや一部のキャンプ場、キャンプ関連グッズ取扱店舗で販売している。価格は税込み。



(C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

A賞 犬山あおい 等身大パネル (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

B賞 オリバーソースおそろい制服 (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

C賞 日清カレーメシ 欧風ビーフ 1箱 (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト