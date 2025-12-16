お笑いコンビ「エルフ」荒川と「蛙亭」イワクラの二人がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。イワクラが以前交際していた「オズワルド」伊藤俊介との破局について語った。

「まず荒川に別れたって報告をしたときに『先言っときます！二人とも本当に。伊藤さんお父さんやし、イワクラさんお母さんだと思ってるんで。どっちの味方でもないです』とか言って。は？と思って」と話し始めたイワクラ。「あ、そこ、結構厳しいんやって。『なんか親が離婚した感じなんで、どっちの意見も聞かないと。これはイワクラさんの意見だけ聞くとかそんなんはできないです』って。え、結構厳しいなって」と当時の気持ちを吐露した。

続けて「最初その、一発目くらいは『え、大丈夫ですか？でも結局男ってアホですよね』ぐらい全のっかりしてくれるかなぐらいで考えてたんだけどほんまに『伊藤さんの意見聞くまでは何も言えないです』」と荒川に言われたことを告白し、これに対し荒川は「すいません」と言いながら爆笑。

荒川は「ほんまビビッときて。そろそろ最近イワクラさんに会ってなかったなと思って電話かけたんですよね。うちら、そろそろ会いません？みたいな言ったら（イワクラ）が『いや、ちょうど今泣いてて』とか。は？みたいな」と振り返った。

イワクラは「まぁ一人で家にいて。色んな友達に連絡したけど、一人でご飯食べたくないから連絡したけど、みんなちょうどいなくて。まずは真っ先に荒川に連絡しようと思ったけど忙しいだろうなとか、コンディションによっては泣いてしまうかもしれないから、荒川にちょっと泣いてるところは見られたくないから、だから連絡しなかったんだけど。で、みんなに連絡して。もう誰も捕まらなかった。寝るか、と思ったときに荒川から電話来たから、電話でた瞬間にああっ！って泣いちゃった」と語り、荒川は「ほんま笑った、ほんまに笑った」と回想。

「だってさ、泣いたこととかもさ、見せたこともないのに。それもビックリしたんだけど。『ごめん、泣いて』とか言ってるときに『ええ？オモロイ笑える！は？泣くな』とか言って。こいつバリギャルやん！と思って。知ってたけど、ギャルだとは。こいつ、マジでギャルなんやと思って」と話したイワクラ。

荒川は「（イワクラが）心の変動が多い時期なんやろなっていうのは感じてたんで。半端に寄り添うのはちゃうなと思って。で、面白かったし。電話出たと思ったら普通に泣いてる、面白いと思って。もしこれ伊藤さんが見てたら、伊藤さんがどうっていうのはまったく違うとして聞いていただきたいんですけど。こんな天才が恋愛で悩むなよって思っちゃうんですよ。マジで意味わかんなくて。いやいやいや、もうイワクラさんみたいな脳みそだったら泣いてる暇なんかないでって思うというか」と語った。

イワクラは「さすがにちょっと慰めてくれるかなと思ったら『泣くな笑ける』とか言って。『飲みますか？』って集合して、自分で決断したけどなんかやっぱ結局考えてしまうよなって言ったら『は？結局どうしたいん』ってずっとタメ口で『は？自分で決めたんじゃないん？結論どうしたいんですか？イワクラさんみたいな人がさ、こんな恋愛で泣いてさ？』ってバチ切れされて。怖ってなって、そっからめっちゃ冷静になってごめんごめんとか言って」と、荒川と話したことで冷静さを取り戻したと明かした。荒川は「初めてあんときに戻って慰めたいなって思いました。間違えました。まじで間違えました」と言うも「でも逆に冷静になれたからよかった。本当に。あれはありがたかった」と語った。