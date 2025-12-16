Ｊ１清水エスパルスのＤＦ吉田豊が１６日、クラブのスポーツ振興活動の一環として、母校である富士宮市・富士根南小学校を訪問した。３５歳のベテラン守備職人は、今季を振り返るとともに来季の目標について語った。

今季は前季より９試合少ない２０試合の出場にとどまった。２月１６日の東京Ｖとのリーグ開幕戦に先発したものの、４月下旬に肉離れを発症し、約３か月間の離脱を余儀なくされた。静岡学園高卒業後の２００８年にプロキャリアをスタートさせて以来、１８年間で初めての長期離脱となった。

「初めてのことで葛藤もありましたが、メディカルスタッフや仲間の支えがあって乗り越えられました」と振り返る。リーグ後半戦から復帰すると、持ち味の堅実な守備で存在感を発揮。第２８節鹿島戦では、Ｊ１通算３５０試合出場の節目も達成した。

来季に向けては、「けがで離脱し、チームを離れる苦い経験もした。だからこそ、１試合でも多くピッチに立ちたい」と力強く語る。来季からチームを率いる吉田孝行監督の下で、より多くの引き出しを増やすことを楽しみにしている。今後、４００試合出場も視野に入れつつ、「まずは目の前の１試合１試合で、自分の１００％を出し切りたい」と足元を見据えた。

また、今季限りでチーム最年長だったＭＦ乾貴士が退団し、吉田自身がチーム最年長となる。「たかし君は年齢も近く、サッカー選手としてのあるべき姿を、この３年で本当に学びました」と語る。経験値はチーム随一で、「僕もどうなるかはわかりませんが、どのチームに行っても年齢は上の方になると思う。若い選手に、サッカーと向き合う姿勢を伝えていきたい」と述べ、ピッチ内外でチームを支える覚悟を示した。