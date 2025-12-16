Äé¡¢¹â¸«¤é6Áª¼ê¤¬Á°Æü·×ÎÌ¥Ñ¥¹¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê17Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÎ×¤àÀµµ¬²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¡¢WBA¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¡¢2ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤òÆ®¤¦¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤é½Ð¾ì6Áª¼ê¤¬1²ó¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤È»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤53.4¥¥í¡£Äé¤Ï·×ÎÌ¸å¡¢¥É¥Í¥¢¤ÎÂÎ¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¡Ö¼ê¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç·Ù²ü¤¹¤ëµ÷Î¥¤¬Áý¤¨¤ë¡£°ìÈ¯¤â¤¢¤ëÁê¼ê¤ÇÈè¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¸«¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò100¥°¥é¥à²¼²ó¤ë48.8¥¥í¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë²¦¼Ô¤Î¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ï48.7¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¶á¤Å¤¤¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ò¡¢¹â¸«¤¬¼ê¤ÇÀ©¤·¤ÆÎ¥¤ì¤ë°ìËë¤â¡£¡Ö¸ºÎÌ¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æº£¤Ï¤ä¤á¤Æ¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¡Ë¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë»î¹ç¤À¤·¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£