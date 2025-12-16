ジャン・リンホーが主演を務める中国ドラマ『素敵な恋の咲かせかた』が、12月23日よりCSホームドラマチャンネルにて日本初放送される。それに先駆け、12月16日12時よりYouTubeで第1話が先行配信された。

本作は、『四海重明～恋が光となる、その時まで～』のジャン・リンホーと、『ゼロ婚 ～恋はプロポーズのあとで～』のシュー・ルオハンが共演するヒーリング・ラブコメディ。高級ホテルで働くヒロインが、不眠症と偏頭痛の治療で訪れた漢方医学のクリニックでハンサムな漢方内科医と出会い、心身ともに癒やされていく姿を描く。

ジャン・リンホーが演じるのは、優しくハンサムな漢方内科医ホー・スーイエ。白衣姿や眼鏡越しに目を細める笑顔、植物を愛でる眼差しなど、“スパダリ”なキャラクターを演じる。一方、シュー・ルオハンは、仕事のストレスと恋愛の悩みを抱える客室マネージャーのシェン・シーファンを演じる。

監督は、映画『陰陽師：とこしえの夢』などで知られるカメラマン出身のチョー・リアンイー。中国八大古都・杭州の観光スポットで撮影されたロマンティックな映像も見どころとなる。

なお、YouTubeでの第1話先行配信は12月16日正午から12月23日18時までの期間限定となる。（文＝リアルサウンド編集部）