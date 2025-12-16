ヴァレンティノが2026年プレフォール コレクションを発表 --アレッサンドロ・ミケーレが描く、新たなセンシュアリティ
メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）は、クリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによる2026年プレフォール コレクションを発表しました。
Courtesy of Valentino
本コレクションでは、ヴァレンティノが長年培ってきたメゾンの強みを基盤に、ミケーレならではの新たなアプローチを加えたルックが展開されます。繊細さと大胆さ、クラシックと現代性が交錯する表現は、センシュアルでありながらも洗練された佇まいを湛えています。
Courtesy of Valentino
装いの随所に感じられるのは、装飾性やムードを通して感情に訴えかける、ミケーレ独自の美学。ヴァレンティノのエレガンスに新たな視点をもたらしながら、静かな変化を感じさせるコレクションとなっています。
Courtesy of Valentino
細部にまで意識が行き届いたルックの数々は、写真を通してこそ立ち上がる世界観。アレッサンドロ・ミケーレがヴァレンティノで描き続ける、新章の一端を垣間見ることができます。
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
お問い合わせ：
ヴァレンティノ インフォメーション デスク
tel. 03-6384-3512
#ValentinoPreFall2026 #ValentinoGaravani
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
Courtesy of Valentino
