暴風雪で長時間停電「暖房が使えず致命的」キャンプ用品で暖をとる住民も ＪＲ根室線は運休続く
１２月１５日は大荒れとなった北海道内ですが、記録的な大雪となった十勝やオホーツク海側では、一夜明けた１６日も停電やＪＲの運休が発生している地域もあり、生活への影響が続いています。
１５日に記録的な大雪に見舞われ、１日で４５センチの降雪があった北見市。
路線バスが全区間で終日運休するなど市民生活に大きな影響が出ましたが、一夜明けた１６日、中心部の商店街では朝から雪かきに追われていました。
住宅街では至るところに大きな雪山がありました。
ごみ捨て場も完全に雪山の中に・・・
（近所に住む人）「前の雪を取ってからじゃないとしばらくごみ出せない」
北見市をはじめとしたオホーツク管内を中心に、１６日も一部の小中高校と義務教育学校あわせて７９校が臨時休校しています。
その要因の１つが長時間にわたる停電です。
正午すぎ、北見市常呂町にある住宅を訪ねてみると・・・
（住民）「全部つかないね」
北電によりますと、この地域では１５日午後８時４５分ごろ停電が発生。
住民たちは電気がない中、冬の夜を過ごすことになりました。
（住民）「暖房が使えないということが一番致命的で、次に食料。電気を使わなければ料理もできないという状況なので。すぐ復旧するかと思ったけど、待てど待てど復旧しなくて。最終的には情報が全くないまま待つしかないなと思って」
一夜明けてもキャンプ用品などを使って暖をとりながらしのいでいました。
北電によりますと、電線の断線や倒木が多数あるとみられ、復旧までに時間がかかっているということです。
冬に特に重要なのが災害への備えです。
（長南記者）「相次ぐ災害を受けて、こちらのカセットボンベで使える暖房が１週間で１００台以上売れる人気ぶりとなっています」
２０２４年の同じ時期、１週間で７台ほどしか売れなかったというカセットストーブ。
カセットボンベで動くとあって、１４日までの１週間で１０４台が売れるなど関心が高まっているといいます。
こちらは普段は電球として使いながら充電ができ、停電になると２時間ライトとして使える商品です。
そして、電池を使わなくても手回しで情報収集ができるラジオも、停電への備えとして手元に準備しておくと安心だといいます。
（ジョイフルエーケー屯田店 廣地和弘さん）「大雪での停電も地震での停電も停電は共通している。普段から地震に対する備えをベースに準備していただければ、万が一今回のような雪害による停電でも非常に役に立つ」
一方、１５日の１日で５１センチの降雪があった帯広市では道路の除雪が進んでいました。
ごみの収集や１５日に臨時休校した市内の小中学校などはすべて再開しています。
（保護者）「除雪もちゃんと入ってくれて歩くところもできていてよかったです」
（石田記者）「きのうは終日運休となっていた路線のバスがいま帯広駅を出発しました」
帯広市内と近郊を走る路線バスや、帯広と札幌、新千歳空港を結ぶ都市間バスは、通行止めなどの影響で一部区間で迂回が発生しているものの、ほぼ平常通り運行しています。
その一方で、ＪＲ根室線では音別ー白糠間で線路横の地面が崩れ、札幌と釧路間を結ぶ「特急おおぞら」をはじめ、この区間を走る列車が全区間運休しています。
ＪＲ北海道はこの区間について、１７日以降の運行計画を発表しました。
（ＪＲ北海道鉄道事業本部 佐藤一朗運輸部長）「（特急）おおぞら３号・７号については帯広から釧路間の部分運休、それからおおぞら６号・１２号につきましては釧路から帯広間の部分運休ということで、この部分運休の区間についてはバス代行を考えています。いずれの線区も運転再開確定の見込みは立っておりません」
この影響で釧路駅前のバスターミナルは利用客で混雑しましたが、都市間バスは終日ほぼ満席だということです。
（神奈川からの旅行客）「全部きのう運休になったので釧路にもう一泊してこれからバスで札幌に向かいます」
十勝やオホーツク海側を中心に道内を襲った今回の暴風雪。
生活への影響はもうしばらく続きそうです。