京王百貨店 新宿店で「PINGU SHOP」がオープン、初日は2キャラがお出迎え
ソニー・クリエイティブプロダクツは12月18日、2025年に誕生45周年を迎えたキャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU SHOP」を京王百貨店 新宿店にてオープンする。
ピングーグッズ一例
同店では、ピングーの原作であるクレイアートを使用したグッズを多数発売する。商品は、アクリルキーホルダーや缶マグネット、ステッカーなど。
さらに、対象商品を3,300円以上購入すると、ノベルティのショッパーがもらえる。
ノベルティ ショッパー
オープン初日には、正面玄関にてピングーとピンガのお出迎えもあるとのこと。
営業時間は10:00〜20:00。
ショップイメージ
(C)2025 JOKER.
