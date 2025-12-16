柳月、ばん馬の絵柄による2026年の干支菓子「新春ほうじ茶まん」発売
柳月は12月21日、2026年の干支菓子として「新春ほうじ茶まん」を期間限定で発売する。
「新春ほうじ茶まん」
同商品は、2026年が「午年」であることにちなみ、ばん馬の絵柄を描いたほうじ茶味のまんじゅう。
食べるとばん馬のように力がみなぎって口福になれるよう願いを込めているという。
優しい香りと風味、しっとりとした口当たりに仕立てているほか、生地の中には、くり餡とチーズクリームを忍ばせている。
価格は1個140円。オンラインショップでは8個入(1,320円)で取り扱う。販売は2026年1月初旬までで、なくなり次第終了となる。
また、12月25日からは同商品が入った玉手箱パッケージの詰め合わせ「新春めでたし 玉手箱」(1,400円)も限定発売する。
「新春めでたし 玉手箱」
