松栄堂は11月24日より、Netflixシリーズ「イクサガミ」とのコラボによる企画商品「京八流香(きょうはちりゅうこう)」の限定販売を、京都「薫習館」および東京「松栄堂 銀座店」にて開始している。

「京八流香」使用イメージ

同コラボは、「イクサガミ」の物語が「京都(天龍寺)」から始まり、「東京(武蔵国品川)」を目指すという道のりであることに着想を得たもの。

作品の重要な要素である剣術流派「京八流」にちなみ、物語の世界観を香りで表現した商品を展開した。

販売方法は、店頭で木札を引き、その紐の先についているお香を渡すくじ引き形式で、「イクサガミ」にて登場するゲーム「蠱毒(こどく)」を模したものとなっている。

商品栞

ラインナップは、8種+シークレット1種での展開。香りの詳細はあえて公開しないとのこと。

価格は800円。

販売期間は2026年1月末を予定している。数量限定のため、なくなり次第終了となる。