「松栄堂」×「イクサガミ」のコラボ商品を京都・東京で限定販売
松栄堂は11月24日より、Netflixシリーズ「イクサガミ」とのコラボによる企画商品「京八流香(きょうはちりゅうこう)」の限定販売を、京都「薫習館」および東京「松栄堂 銀座店」にて開始している。
「京八流香」使用イメージ
同コラボは、「イクサガミ」の物語が「京都(天龍寺)」から始まり、「東京(武蔵国品川)」を目指すという道のりであることに着想を得たもの。
作品の重要な要素である剣術流派「京八流」にちなみ、物語の世界観を香りで表現した商品を展開した。
販売方法は、店頭で木札を引き、その紐の先についているお香を渡すくじ引き形式で、「イクサガミ」にて登場するゲーム「蠱毒(こどく)」を模したものとなっている。
商品栞
ラインナップは、8種+シークレット1種での展開。香りの詳細はあえて公開しないとのこと。
価格は800円。
販売期間は2026年1月末を予定している。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
「京八流香」使用イメージ
同コラボは、「イクサガミ」の物語が「京都(天龍寺)」から始まり、「東京(武蔵国品川)」を目指すという道のりであることに着想を得たもの。
作品の重要な要素である剣術流派「京八流」にちなみ、物語の世界観を香りで表現した商品を展開した。
販売方法は、店頭で木札を引き、その紐の先についているお香を渡すくじ引き形式で、「イクサガミ」にて登場するゲーム「蠱毒(こどく)」を模したものとなっている。
商品栞
ラインナップは、8種+シークレット1種での展開。香りの詳細はあえて公開しないとのこと。
価格は800円。
販売期間は2026年1月末を予定している。数量限定のため、なくなり次第終了となる。