西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）は１６日、ＪＲ西日本京都駅ビルグループ（株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発、ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社、京都駅ビル開発株式会社）が来年１月１０〜１２日に「空くじなしのお得な抽選会」（主催者）を開催すると発表した。

大きなサイコロ２個を振った出目の合計数に応じて「ホテルグランヴィア京都レストランお食事券２万円分」など、商品券やお食事券が当たる新春恒例の人気イベントだ。

主催者は「小さなお子様から大人の方までご参加いただける体験型イベントですので、ぜひ新年の運試しにサイコロ抽選をお楽しみください」としている。参加費２０００円（現金のみ）で、ゲットできる商品は以下の通りだ。実際に「お得」なのだろうか。検証してみた。

＜出目２＞ホテルグランヴィア京都レストランお食事券２万円分（１＋１のみ＝確率３６分の１＝２．８％）

＜出目１２＞ジェイアール京都伊勢丹お買い物・お食事券１万円分（６＋６のみ＝確率３６分の１＝２．８％）

＜出目３＞和食小路お食事券７０００円分（１＋２か２＋１＝確率３６分の２＝５．６％）

＜出目１１＞ジェイアール京都伊勢丹お買い物・お食事券７０００円分（５＋６か６＋５＝確率３６分の２＝５．６％）

＜出目４＞ホテルグランヴィア京都レストランお食事券５０００円分（１＋３、２＋２、３＋１＝確率３６分の３＝８．３％）

＜出目１０＞ジェイアール京都伊勢丹お買い物・お食事券５０００円分（４＋６、５＋５、６＋４＝確率３６分の３＝８．３％）

＜出目５＞京都ポルタお買い物券３０００円分（１＋４、２＋３、３＋２、４＋１＝確率３６分の４＝１１．１％）

＜出目９＞ジェイアール京都伊勢丹お買い物・お食事券３０００円（３＋６、４＋５、５＋４、６＋３＝確率３６分の４＝１１．１％）

＜出目６か８＞京都ポルタお買い物券２５００円分（確率各３６分の５＝各１３．９％）

＜出目７＞京都駅ビルセレクトお食事券２０００円（確率３６分の６＝１６．７％）

最も確率の高い＜出目７＞（３６分の６＝１６．７％）こそ参加費２０００円で商品２０００円相当の“行って来い”“元返し”ではあるが、その他の出目（８３．３％）は全て本当にお得だった。期待値は４１３９円で、参加するだけで２１３９円得することになり、還元率はなんと２０７％。ちなみにＪＲＡの単勝は還元率８０％、宝くじは原則５０％以下だ。（計算はスポーツ報知独自）。

会場は京都駅ビル駅前広場（ホテルグランヴィア京都前）。１月１０〜１２日の午前１０時と午後１時に整理券を配布。各日午前１１時から午後４時まで、１時間ごとに各１００人が参加できる（各日６００人）。ただし１０日の午前１１時、正午、午後１時スタートの３回はＪＲ西日本公式アプリ「ＷＥＳＴＥＲ」会員限定で、今月１６〜２１日までの事前申し込みが必要。参加費２０００円（現金のみ）。