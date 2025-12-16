モデルの亜希（56）が16日、自身のインスタグラムを更新し、スタッフのために作った弁当を公開した。

「本日は@ak1_beams の今年最後のミーティングでした」自身のファッションブランド「AK＋1」のミーティングがあったことを伝え、11個の弁当が並んだ写真を投稿。ふたにはスタッフの名前と1人1人へのメッセージが書かれている。「感謝の気持ちを食で伝えてみる！をスタートして思えば10年経ったらしいです 最初は、知り合いの方のお店を貸し切り、1日店主になりました…それを毎年恒例にしていたのてすか、コロナ禍もあり気づいたらお弁当シリーズに…笑」とスタッフへのお礼の思いを弁当に込めたことを明かした。

「まずは今年も病欠なしで参加出来たミーティング！そして変わらずのお仲間さん わたしは色んな人に支えて貰ってます」と感謝をつづり、「また来年も元気に洋服作り頑張っていきます」と意気込み。

「久々のお弁当作りは、しばらく振りなのでやや緊張でしたが、YouTube撮ってみました わたしのバタバタぶりを年内にはお届け出来たらと思います！編集大丈夫か問題ww」とつづった。

フォロワーからは「毎年亜希さんのお弁当が食べられるスタッフさんたちが羨ましいです」「お弁当だなんて素敵です 食べられる方がうらやましい」「凄い気配りです！また来年からもチーム一丸となって頑張って下さい！」「心のこもったお弁当すごくおいしそうですね」「名前入りのお弁当なんて、頂いたら、泣きますよ」「美しいお心遣い…字も美しいなんて…」などのコメントが届いている。