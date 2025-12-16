TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ヘルニアと坐骨神経痛のような症状で動けなくなったため、自宅に車椅子を導入したことを報告した。

第1子妊娠中の近藤アナは10日、「ヘルニアと坐骨神経痛のような症状のダブルパンチになってしまい全く動けなくなりました」と報告。「後期になると色々ありますな…」と正直な思いをつづった。

そして16日、「おこもり生活もなかなか長くなってきました そんな毎日の楽しみはアイスと熱いコーヒーを飲む時間 たくさんストックがあるので毎日どれにしようかな〜とかなり悩む」と近況を伝え、「寝たきり生活かなりメンタルくらっていますが車椅子を導入したので短時間ならお家の中を移動できるように 長くは痛くて無理ですがどうやったら生活しやすいか模索の日々です」と明かした。

近藤アナは慶大出身で2019年にTBSに入社。24年10月に大学同級生の男性との結婚を報告。11月13日に第1子妊娠を発表し、同26日から育休に入り来年1月末が出産予定日であることを明かしている。