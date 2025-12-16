村上佳菜子さんも登場！和歌山県″初″の屋外アイススケートリンクがオープン
和歌山市の道の駅 四季の郷公園に12月20日〜2026年3月1日、和歌山県内初となる屋外設置型アイススケートリンク「AOZORA ICE PARK(アオゾラ アイスパーク)」がオープンする。元旦のみ休業。
道の駅四季の郷公園 「AOZORA ICE PARK」
期間中は、まるで池の上に浮かんでいるような開放的な空間の中で、本物の氷の上を滑る特別な体験が楽しめる。
スケートリンクを盛り上げるイベントを多数実施。1月25日には、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが来園し、世界で活躍したスケーティングを間近で体感できる。シャボン玉ショーなど、こども向けの企画も開催予定。
プロフィギュアスケーター村上佳菜子さん
スケート後には、四季の郷公園内のレストランや農産物直売所にて、地元の味覚を気軽に楽しめる。近くのヴィラリゾート「かなたのさと」で宿泊し、自然に囲まれながらゆったりと過ごすことも可能。
料金は大人(中学生以上)1,500円、こども(小学生以下)1,000円。貸靴代は500円(ヘルメット・プロテクターは無料)。営業時間は10:00〜16:00だが、12月20日から2026年1月3日までは19:00まで。利用時間は平日2時間、土日祝および12月20日〜2026年1月6日は1時間。
道の駅四季の郷公園 「AOZORA ICE PARK」
期間中は、まるで池の上に浮かんでいるような開放的な空間の中で、本物の氷の上を滑る特別な体験が楽しめる。
スケートリンクを盛り上げるイベントを多数実施。1月25日には、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが来園し、世界で活躍したスケーティングを間近で体感できる。シャボン玉ショーなど、こども向けの企画も開催予定。
スケート後には、四季の郷公園内のレストランや農産物直売所にて、地元の味覚を気軽に楽しめる。近くのヴィラリゾート「かなたのさと」で宿泊し、自然に囲まれながらゆったりと過ごすことも可能。
料金は大人(中学生以上)1,500円、こども(小学生以下)1,000円。貸靴代は500円(ヘルメット・プロテクターは無料)。営業時間は10:00〜16:00だが、12月20日から2026年1月3日までは19:00まで。利用時間は平日2時間、土日祝および12月20日〜2026年1月6日は1時間。