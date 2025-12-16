宇治抹茶と濃密なダークチョコの共演。伊藤久右衛門で「抹茶チョコレートパフェ」発売
伊藤久右衛門は12月9日、年内最後の季節限定パフェ「抹茶チョコレートパフェ」を、伊藤久右衛門各茶房(宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店)で発売した。
抹茶チョコレートパフェ
同商品は、濃厚な宇治抹茶と濃密なダークチョコレートの組み合わせが楽しめるパフェ。濃い抹茶アイス、抹茶ゼリー、白玉の下には、細かく砕いた薄焼きクッキー(ロイヤルティーヌ)を敷きつめている。ダークチョコレートとココアメレンゲ、お土産としても人気の「宇治抹茶生ちょこれーと」「宇治ほうじ茶生ちょこれーと」「宇治抹茶苺とりゅふ お茶苺(おちゃめ)さん」をあしらった。
価格は、単品が1,390円、お茶セットが1,890円。マカロン2種と飲み物が付いた「抹茶チョコ茶会」は2,090円。
