ローソン、チルド弁当2品の価格を1割値下げ! - 年末に向けて生活応援
ローソンは12月16日より、チルド弁当の「ヨード卵・光 のロースかつ丼」と「だしご飯の海苔弁当」の税込価格を従来よりも1割以上値下げして、全国のローソン店舗にて販売する。
ローソン「ヨード卵・光®のロースかつ丼」「だしご飯の海苔弁当」
同企画は、物価高の中、年末に向けての生活応援として展開するもので、定番品の価格が従来よりも1割以上値下げされている。
今回は、チルド弁当の「ヨード卵・光 のロースかつ丼」の税込価格が697円から599円に、「だしご飯の海苔弁当」の税込価格が667円から599円に値下げされるという。
なお、12月9日からすでに、「阿波尾鶏の鶏五目おにぎり」と「手巻寿司 納豆」が従来価格から11円値下げ、「満腹濃厚豚ラーメン」は48円値下げされている。
ローソン「ヨード卵・光®のロースかつ丼」「だしご飯の海苔弁当」
同企画は、物価高の中、年末に向けての生活応援として展開するもので、定番品の価格が従来よりも1割以上値下げされている。
今回は、チルド弁当の「ヨード卵・光 のロースかつ丼」の税込価格が697円から599円に、「だしご飯の海苔弁当」の税込価格が667円から599円に値下げされるという。
なお、12月9日からすでに、「阿波尾鶏の鶏五目おにぎり」と「手巻寿司 納豆」が従来価格から11円値下げ、「満腹濃厚豚ラーメン」は48円値下げされている。