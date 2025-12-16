熊田曜子、ミニスカ×ニーハイソックスで美脚スラリ「最強の組み合わせ」「脚のラインが美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの熊田曜子が12月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】43歳美人タレント「最強の組み合わせ」ミニスカ×ニーハイで美脚披露
熊田は「昨日のトップスとイロチ」「キティ好きにはたまらん」とつづり、サンリオキャラクターのハローキティがデザインされたトップスを着用した写真を投稿。白のミニスカートに黒のニーハイソックスを合わせた美しい脚が際立つファッションコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「最強の組み合わせ」「すごく似合ってます」「脚のラインが美しい」「全部可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆熊田曜子、ミニスカ×ニーハイの美脚輝くコーデ披露
◆熊田曜子の投稿に「最強の組み合わせ」と反響
