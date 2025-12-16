元AKB48メンバー、オフショルワンピで美肩披露「破壊力すごい」「透明感あふれてる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/16】元AKB48の込山榛香が12月15日、自身のInstagramを更新。冬のワンピースコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元AKB「破壊力すごい」美肩見せ艶ショット
込山は「冬らしいコーデで凄くお気に入りです」とつづり、14日に開催されたカレンダーお渡し会でのオフショットを投稿。肩の美しいラインが際立つ白のオフショルダーワンピース姿で、可愛らしくも大人の魅力を感じさせる姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「別人級」「可愛すぎる」「着こなせるのすごい」「破壊力すごい」「透明感あふれてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆込山榛香、上品なオフショルコーデ公開
◆込山榛香の投稿に反響
