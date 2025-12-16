飯島直子、真っ黒に焦げたパン朝食公開「親近感湧く」「お茶目で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】女優の飯島直子が、12月16日までに自身のInstagramを更新。朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50代女優「尋常じゃないくらい焦げてる」真っ黒なパン朝食
飯島は、綺麗な焼き色がついたパンとビーフシチュー、サラダがプレートに並んだ彩り豊かな朝食の写真を投稿。「パンは一枚で足りず」「二枚目を焼いてる最中 調子にのって自撮りしていたら真っ黒に」とつづり、黒く焦げてカリカリになったパンの写真も披露した。
この投稿に、ファンからは「焦がしちゃうのも可愛い」「美味しそうに見える」「親近感湧く」「尋常じゃないくらい焦げてる（笑）」「お茶目で可愛い」「ご愛嬌」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆飯島直子「真っ黒に」焦げたパンの朝食披露
◆飯島直子の投稿に「親近感湧く」と反響
