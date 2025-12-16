人気コンビ「一晩拘留されました」アマゾンロケで発砲された衝撃体験 経緯明かし共演者驚愕
【モデルプレス＝2025/12/16】お笑いコンビ・U字工事が2025年12月16日、お笑いトリオ・パンサーの向井慧がパーソナリティを務めるラジオ番組「パンサー向井の＃ふらっと」（TBSラジオ／毎週月曜〜木曜あさ8時30分〜）に出演。ロケでの衝撃体験を明かす場面があった。
2019年まで放送されていた冒険バラエティ番組「陸海空 こんな時間に地球征服するなんて」（テレビ朝日）に出演していたU字工事。福田薫は、同番組の人気企画「部族アース」でのロケを振り返り「部族の方に『これ以上行くな』って発砲された時があって。日本大使館に逃げ込みたいと思いましたもん」と切り出した。
益子卓郎は「船でアマゾン川の支流みたいなところをずーっと行って」と長い船旅の最中に寝たことを回顧し、「騒がしくなって目を覚ました」「横サイドに現地の部族の方が集まって『ワーワーワーワー！』って騒いでた」と突然の出来事に驚き、目を覚ましたことを口に。続けて「ツアーの人がスペイン語で『止まれ止まれ』って言うんですけど、船頭は『関係ない』ってそのまま進んでいくんです。その瞬間『パーン！』って」と、指示を聞かずに進んだところ、発砲されたことを明かした。この発言に向井は「めちゃくちゃ怖いじゃん」と驚いていた。
さらに、福田は「一晩拘留されましたから。周りに銃を持った人たちが立って」と振り返りつつ「コーディネーターの人が連れて行かれて、一晩話して大丈夫になった」「解放された」と無事に解放されたことを語った。（modelpress編集部）
◆U字工事、海外ロケでの衝撃体験告白
◆U字工事、アマゾンロケで「一晩拘留されました」
