IVEウォニョン、大胆スリットドレスで美脚スラリ「大人の魅力全開」「見惚れてしまう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が12月15日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる
【写真】21歳KPOP美女「大人の魅力全開」胸元＆美脚大胆見せドレス姿
ウォニョンは12月6日・7日に台湾・高雄で開催された、K-POPアーティストと俳優が一堂に会するアジア最大級の総合授賞式「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025 （AAA 2025）」でのオフショットを投稿。美しい肩や脚のラインが際立つ肩を大胆に出して太もも部分までスリットが入ったブラックドレスで、椅子に腰掛けて落ち着いた表情でカメラを見つめる姿を披露している。
この投稿には「オーラが凄まじい」「女神すぎる」「エレガント」「ドレスが似合いすぎる」「大人の魅力全開」「見惚れてしまう」「圧倒的な存在感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
