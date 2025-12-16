Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」Baby、新ヘアカラーが話題「印象変わる」「レベチで可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/16】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している “Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が12月14日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ラヴ上等」塗装業美女「レベチで可愛い」印象ガラリな新へアカラー
鈴木は「new ヘアカラー」とつづり、淡いトーンの肩上ヘアスタイルでカメラ目線ショットを投稿。「＃バイヤージュ」「＃シャドールーツ」のハッシュタグが付いており、落ち着いた雰囲気の中にも透明感のある仕上がりとなっている。
この投稿には「おしゃれな雰囲気」「大人っぽくなった」「レベチで可愛い」「印象変わる」「似合いすぎ」などの反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
