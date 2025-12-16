韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月15日、26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、多数の大リーガー投手の出場が見込まれる「侍ジャパン」をうらやんだ。

「今永昇太投手、菅野智之投手、菊池雄星投手らがWBCに意欲」

大会2連覇を目指す侍ジャパンは、1次ラウンドのプールCに属し、韓国、オーストラリア、台湾、チェコと同組となる。

3月6日の初戦は台湾。7日の第2戦は韓国と対戦する。8日にオーストラリアと第3戦を行い、最終戦は10日のチェコ戦となる。1次ラウンド4試合は、いずれも東京ドームで行う。

日本と同組の韓国では、WBCへの注目度は高く、各メディアが連日のようにWBC関連の記事を公開している。

「OSEN」は、「『衝撃』韓国は1人もいないのに...日本WBC代表チーム、大リーグ投手だけで8人 本当か？」とのタイトルで、「侍ジャパン」の現状を伝えた。

「侍ジャパン」には、多数の大リーガー投手の選出が見込まれる。

ドジャースからは、大谷翔平選手（31）と山本由伸投手（27）が出場する予定だ。大谷は投手としてプレーするかどうかは不透明だが、「侍ジャパン」の絶対的な存在となる。

スポーツ紙の報道によると、他の大リーガー投手では、今永昇太投手（カブス、32）、菅野智之投手（オリオールズ、36）、菊池雄星投手（エンゼルス、34）らが、WBC参加へ意欲を見せているという。

「大リーグ進出を控えている今井達也まで...」

また、「侍ジャパン」井端弘和監督（50）は10日、今オフ大リーグに挑戦する西武・今井達也投手（27）が、代表候補に入っていることを明かしたという。

このような状況の中、「OSEN」は「大谷翔平と山本由伸のWBC出場は確定した。代表の候補には、今永昇太、千賀滉大、菅野智之、松井裕樹、そして、現在ポスティングで大リーグ進出を控えている今井達也まで...」とし、韓国代表の現状に触れた。

現在、韓国出身の大リーガー投手は存在しない。野手では、ドジャースのキム・ヘソン内野手（26）や、ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（27）らがプレーしており、WBC韓国代表入りが見込まれる。

「OSEN」は、「大リーグでプレーしている韓国人投手はいない」とし、韓国系米国人投手のWBC出場の可能性に言及した。

記事によると、韓国人の母を持つ米国生まれのライリー・オブライエン投手（カージナルス、30）が、WBC韓国代表としての出場に前向きな姿勢を見せたという。

リリーフ投手のオブライエンは、21年にシンシナティ・レッズで大リーグデビューを飾った。22年にトレードでシアトル・マリナーズに移籍。24年からカージナルスでプレーし、今シーズンは42試合に登板して3勝1敗6セーブ、防御率2.06を記録した。

韓国は、WBCで3大会連続1次ラウンド敗退を喫しており、26年大会で巻き返しを図る。