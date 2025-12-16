和牛の「すき焼きランチ」が安くなる、ライスも大盛り無料 「大衆すき焼き専門店」が新店舗をオープン
「築地銀だこ」を展開する株式会社ホットランドホールディングスの連結子会社・株式会社オールウェイズは、2025年12月18日（木）に、「大衆すき焼 北斗 トリエ京王調布店」をオープンする。東京・調布エリアでは初の出店。また、ランチの価格が安くなるキャンペーンも実施するという。※文中価格は全て税込表記
【ランチタイム限定】 オープン記念キャンペーン
2016年9月、京都で創業した大衆すき焼き専門店「大衆すき焼 北斗」。高価格帯のイメージがある「すき焼き」を、カジュアルに楽しめるスタイルが人気を博し、現在は、京都を中心に6店舗を展開している。2024年4月には、東京にも初進出。国内だけでなく、海外観光客からも人気が高いという。
そんな「大衆すき焼 北斗」が、今回、調布エリアに初出店。「トリエ京王調布店」は、京王線「調布駅」から徒歩1分、商業施設「トリエ京王調布」B館1階という好立地に位置しているため、ファミリー層やビジネスパーソン、観光客など、幅広い層の利用におすすめだという。
昼は「ライス大盛り無料」が魅力の「すき焼きランチ」（和牛使用） を提供。夜は 「黒毛和牛」のバラや赤身、極上ロースなど、さまざまな部位のすき焼きが楽しめる。サイドメニューも豊富で、アルコールもあるため、「昼飲み」、「居酒屋使い」もできるという。
【ランチ限定】
和牛すき焼き定食（並）※定食のライスは大盛り無料
【ディナーメニュー】
すき焼き 黒毛和牛バラ＆黒毛和牛特上ロース（特） ※2人前から注文可能
また、オープンを記念したキャンペーンも実施。ランチタイム限定で「和牛すき焼き定食（並）」（通常価格1,529円）が「1,320円」、「和牛すき焼き定食（大）」（通常価格1,969円）が「1,760円」まで安くなるという。〈ランチタイム限定・オープン記念キャンペーン〉
【店舗概要】
京都 大衆すき焼 北斗 トリエ京王調布店
【キャンペーン開始日】
2025年12月18日（木）〜
※本キャンペーンは、京都 大衆すき焼 北斗 トリエ京王調布店のみの実施
※予告なく内容の変更や中止となる場合がある
※その他、クーポンや割引券との併用不可
※混雑時には案内がすぐにできない場合がある
※写真はイメージ
『大衆すき焼 北斗 トリエ京王調布店』 外観
【営業時間】
ランチ 11:30〜16:00（L.O.16:00）、ディナー 16:00〜22:00（フード／L.O.21:00、ドリンク／L.O.21:30）
【住所】
〒182-0026 東京都調布市小島町2-48-6
※商業施設「トリエ京王調布」B館1階
※喫煙室：無
※席数：41席（カウンター3席、 テーブル10卓/38席）
※駐車場／駐輪場：商業施設「トリエ京王調布」内
※支払い方法：現金・クレジットカード・PayPay
※テイクアウト：無
※デリバリー：無
※最寄り駅：京王線 調布駅