１６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４３．１１ポイント（１．１１％）安の３８２４．８１ポイントと続落した。９月２３日来、約３カ月ぶりの安値水準を切り下げている。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中国の景気不安が投資家心理の重しとなっている。前日までに公表された中国の月次経済統計では、１１月の小売売上高や鉱工業生産が予想を下回り、１〜１１月の固定資産投資や不動産投資は予想以上に減少率が拡大した。また、１１月の金融統計では、人民元建て新規融資額などが市場予想を下回っている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が支えだ。市場関係者の間では、当局が２０２６年に景気刺激策を前倒しで実施し、財政支援を強化する可能性が高いとの見方が浮上している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄・レアアースや産金の下げが目立つ。中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が２．５％安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が２．４％安、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が４．９％安、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が１．９％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．５％安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が３．５％安で引けた。

電力設備関連株も安い。特変電工（６０００８９／ＳＨ）が５．４％、東方電気（６００８７５／ＳＨ）が４．５％、中国核工業建設（６０１６１１／ＳＨ）が３．９％、中国西電電気（６０１１７９／ＳＨ）と臥竜電気駆動集団（６００５８０／ＳＨ）がそろって３．８％、保定天威保変電気（６００５５０／ＳＨ）が３．１％ずつ下落した。

ハイテク株もさえない。光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が５．５％安、インターネット・セキュリティーの三六零安全科技（６０１３６０／ＳＨ）が５．１％安、接続・データ伝送機器メーカーの上海剣橋科技（６０３０８３／ＳＨ）が４．７％安、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が３．６％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が３．２％安と値を下げている。医薬株、不動産株、公益株、金融株なども売られた。

半面、自動車株の一角は物色される。北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、重慶長安汽車（０００６２５／ＳＺ）が４．４％高。自動運転レベル３（Ｌ３：一定条件下でシステムが運転操作を担う）機能を搭載したコネクテッドカー製品に関し、北汽藍谷のグループ会社と重慶長安に中国当局が第一陣の公道走行試験許可を与えたことを材料視している。そのほか、空運株やエネルギー株の一角も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．８３ポイント（０．７４％）安の２４６．８０ポイント、深センＢ株指数が１．９３ポイント（０．１５％）安の１２６４．２１ポイントで終了した。

