俳優の吉沢亮と横浜流星が16日、都内で開催中の「カンヌ監督週間 in Tokio」で上映された映画「国宝」（監督李相日）のトークイベントに出席した。

第78回カンヌ国際映画祭の「監督週間」部門で公式上映された。吉沢は「カンヌと言えば映画の聖地。誰もが憧れる場所でもありますので非常にうれしかったです。現地の皆さまに日本の映画を見ていただいて、深く受け止めてくださったことが何より一番うれしかったです」と振り返った。

横浜も「役者として憧れの地にこの作品で行けたことが非常にうれしかったです。観客の皆さんと一緒に見るというなんとも言えない空気感、作品に没頭したいのに周りの反応も気になってずっとソワソワしていた」と回顧。終わった後には歓声を浴び「この作品が日本だけでなく現地の方々に届いたんだなと思うと凄く胸が熱くなりました」と感慨に浸り、「また行きたいですね。頑張ります」と再びカンヌ国際映画祭に行くことを誓った。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。公開から半年経つがロングラン上映中で、邦画実写作の歴代興収1位の記録を22年ぶりに更新した。