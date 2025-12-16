アイドルグループHKT48が公式サイトを更新。

12月17日（水）に開催が予定されていた、劇場公演を「中止」とすることを公表しました。



【写真を見る】【 HKT48 】 17日（水）の劇場公演を中止 「諸般の事情を踏まえ」





公式サイトでは「このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくこととなりました。」と、公表。



続けて「【中止となる公演】」「12月17日（水）18:30 開演 チーム H『一年後の僕たちはどんな恋をしているのだろう』公演」と、記しました。





そして「ご当選されていたお客様には、振替権利を後日付与させていただきます。詳細につきましては、HKT48 チケットショップより改めてメールにてご案内いたします。」と、綴りました。公式サイトでは「なお、2025年12月20日（土）以降の劇場公演につきましては、現在開催に向けた環境の準備を進めておりますが、開催の可否につきましては、改めてご案内させていただきます。」「引き続き、HKT48 への温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。」と、記しています。





HKT48に関しては、１４日、『17LIVE HKT48劇場」が入居している施設「BOSS E・ZO FUKUOKA』内で刺傷事件が発生し、ＨＫＴ４８の男性スタッフらが被害に。

その後、同日に予定されていた、「HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念」の「オンライン握手会」が中止となっていました。



【担当：芸能情報ステーション】