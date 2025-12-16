BAKERS gonna BAKEで味わう冬の和スコーン♡栗きんとん登場

寒さが深まる冬は、ほっと心がほどける甘い時間が恋しくなる季節。BAKERS gonna BAKEから登場したのは、和菓子の世界観をスコーンに落とし込んだ冬限定ラインアップです。栗きんとんや塩豆大福など、どこか懐かしく上品な味わいは、日本茶にも寄り添う新鮮な魅力。自分へのご褒美にはもちろん、年末年始の手土産にも選びたくなる特別感あふれるスコーンが揃いました。

和菓子気分を楽しむ冬限定スコーン



注目は「『笠間の栗』の栗きんとんスコーンサンド」460円（税込）。

笠間の栗ペーストで仕立てた栗きんとんを、黒糖スコーンで大胆にサンドし、いちじくクリームチーズとごまのチュイールが奥行きのある味わいを演出します。

「塩豆大福風あんスコーン」360円（税込）は、見た目も食感も大福のような一品。国産もち粉と赤えんどう豆を練り込んだ生地で、北海道産大納言を包み込み、しっとりもっちりとした口当たりが楽しめます。

さらに「宇治抹茶とホワイトチョコのスコーン」380円（税込）は、抹茶のほろ苦さとホワイトチョコのやさしい甘さが調和し、冬のティータイムを上品に彩ります。

甘い系から食事系まで充実



甘いスコーンだけでなく、「おかずスコーン豚まん風」360円（税込）も登場。淡路島の藻塩を使用し、豚肉と野菜の旨味を生かしたフィリングをスパイスの効いた生地で包んだ一品です。

温めることで、より満足感のある味わいに。軽めのランチや小腹満たしにも活躍します。

手土産にも映える期間限定感



これらのスコーンは、2025年12月26日（金）～2026年2月3日（火）までの期間限定（一部商品は2026年3月10日（火）まで）。販売店舗は東京ギフトパレット、エチカ表参道の全店です。

和の要素を感じる味わいは、年末年始の集まりや帰省土産にもぴったりです。

※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がございます。

冬のご褒美に、和スコーンという選択



BAKERS gonna BAKEの冬限定スコーンは、和菓子のやさしさとスコーンの素朴な美味しさが出会った特別な存在。

甘いものが欲しい日も、しっかり食べたい日も、その時の気分に寄り添ってくれます♡季節限定だからこそ味わえる、この冬だけのときめきを、ぜひゆっくり楽しんでみてください。