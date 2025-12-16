ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。

選手紹介後、初日のトライアル1stに登場する選手のインタビューを実施。12R1号艇で登場する山口剛（43＝広島）は2022年の大村がトライアル2nd1走目でフライング、翌23年は1st1走目で転覆と、グランプリでは苦い思い出が先行している。

それもあって2年ぶりの夢舞台はインタビュアーから「思い出のグランプリ」「いろいろ返さないと」と振られて「イエス」と力強く応じた。

その思いを実現するのに必要な相棒52号機は「スポーツ紙のランキングを見たら素性が1番でした…下から。そういうのを引く才能にたけているのかと思いました」と自虐気味に第一印象を語り「チルト3度にするくらいのプロペラ」で「インからスタートにならないだろうな」と不安視したものの「意外とどうにかなった」と、ひと安心。

それでも行き足、出足の強化は必要で「ペラを叩けば戦えるんじゃないかと思っています」と良化の糸口は見えたようだ。

絶好枠の1走目、コースはもちろん「インコースから」で「油断して上條（暢嵩）くんにツケマイを食らわないよう、しっかり気持ちを入れて逃げます」と自らに言い聞かせた。