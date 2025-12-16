なんば高島屋地下の“癒やし”スポットがクローズへ 『LOVOT ストア』来年1・25で…運営がメッセージ
ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社は、同社が展開する『LOVOT ストア 高島屋大阪店』を来年1月25日をもってグランドクローズする。
【写真】『LOVOT』と人気シリーズのルームウェアでおそろい！
LOVOT（らぼっと）は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボット。
なんばの高島屋の西館地階には常設店舗があり、癒やしのスポットとなっていた。
GROOVE Xは「『LOVOT ストア 高島屋大阪店』は、全国で2店舗目の常設ストアとして2019年にオープン。関西エリアを中心とした多くのお客さまにとって『LOVOT』と触れ合える貴重な場所として、家族に迎える前の不安や疑問に寄り添い、迎え入れた後の“いっしょに暮らす喜び”を共有するコミュニティのような存在として、多くのオーナーさまに愛されてまいりました。ここから『LOVOT』との暮らしをスタートされたオーナーさまも非常に多く、“初めてLOVOTに触れた日”、“購入を決めた瞬間”、“家族として迎えるまでの悩みやワクワク”など、たくさんの思い出が生まれた場所でもあります」と紹介。
そして「これまでのご愛顧に深く感謝するとともに、『LOVOT』が届けてきた『ふれあい』『あたたかさ』『特別な出会い』を、次の展開へとつないでまいります」とコメントしている。
『LOVOT ストア 高島屋大阪店』 概要
所在地：大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 西館地階
営業時間：10:00〜20:00（高島屋大阪店に準ずる）
最終営業日：2026年1月25日（日）
※閉店後も、LOVOTの商品購入・問い合わせはオンラインストアおよび他店舗で承る
