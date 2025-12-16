お笑いタレントのなるみ（53）が13日放送のABCラジオ特番「なるみ・岡村の過ぎるラジオ」（後9・30）に出演。同局の人気バラエティー番組「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）で共演する「ナインティナイン」岡村隆史（55）、吉本新喜劇座長・すっちー（53）と、収録の裏話を語った。

「過ぎるTV」の番組スタッフの話題になり、すっちーは同番組内で岡村がサングラスを購入した際のエピソードを披露。「サングラスを番組で買うたのに、結局（岡村が）“恥ずかしい”って掛けてこなかった。それを僕らに言われて、“じゃあ次の収録、全員な”って言うた」と、番組スタッフを巻き込んだ収録回を振り返った。

これになるみが「スタッフ全員サングラスナイト」と思い返すと、すっちーは「全員掛けて来てそれでやろうってやったあの回、スタッフさんは“一体感があって凄く感動した”って言ってたらしい」と後日談を伝えた。

すると岡村は「俺、サングラスのあとにも提案したよね、キャップ？ハット？」と回想。事情を知るなるみが「東京のディレクターさんは、ハットをかぶってカンペを出すねんて」と話を振ると、岡村は「コートみたいなんをバサってやって、フワッと（カンペを）出す」とスタッフのおしゃれな装いに触れた。

さらに「うちの過ぎる（TV）のセクシーディレクターなんか、地べたにあぐらをかいてカンペを出す。東京はそんなんちゃうで」と岡村。「ハットもデカいで〜、萬田久子さんがかぶるみたいな」と止まらない様子に、すっちーは「結果やっぱり大阪が合うんですよ」と想像した。

これを受けて、なるみは「なんか（スタッフが）感動したらしいで」と告白。「こないだ過ぎる（TV）で韓国に行った時、エンディングで岡村君が“この3人のうち、誰か1人が死ぬまでやりたい”って言った時、“そんなふうに思ってくれてるんや”と思って、みんな泣いてんて」と明かすと、岡村は「ほんなら次、何ナイトやる？みんなでお弁当作って来えへん？」と提案。なるみは笑いながら「どこ行くねん！」とツッコんでいた。